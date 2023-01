Lombardia 2023: Calenda a Gallera, se ci si dimentica sua gestione del Covid il voto è solo tifo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Gallera forse ha ragione 'la pandemia non influirà sul voto', ma se così fosse, se dovessimo dimenticarci la disastrosa gestione sua e di Fontana, allora il voto davvero non avrebbe altro senso che quello del tifo. Non si può dimenticare il loro scempio nella gestione del Covid". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. (Com)