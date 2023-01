Hong Kong: Covid, quarantena per i positivi sarà abolita dal 30 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Hong Kong abolirà la quarantena obbligatoria per i soggetti positivi al Covid-19 dal 30 gennaio prossimo. Lo ha annunciato il capo esecutivo, John Lee, durante un’interrogazione parlamentare. “Abbiamo mantenuto aperti i nostri confini con la Cina continentale per oltre 10 giorni e il rischio d’infezione non è aumentato. La situazione epidemica si è alleviata”, ha detto Lee ai deputati, aggiungendo che il coronavirus sarà trattato come una malattia del tratto superiore dell'apparato respiratorio. È tempo che il governo cambi approccio nella gestione dell’epidemia, lasciando spazio anche all’iniziativa privata dei cittadini, ha aggiunto. Il carico di casi giornalieri è crollato di circa il 90 per cento rispetto al recente picco di oltre 30 mila casi al giorno. (Cip)