Messina Denaro: applausi in Aula Camera per arresto

- Applausi, da parte dei deputati di maggioranza ed opposizioni, nell'Aula della Camera, quando il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nell'ambito delle comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ha ringraziato la magistratura e le Forze dell'ordine per l'arresto del boss mafioso, Matteo Messina Denaro. "E' stato un grande momento per lo Stato, per la legalità. E' stata una brillante operazione", ha osservato l'esponente dell'esecutivo. (Rin)