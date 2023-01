Taiwan: Direzione generale bilancio, crescita ha frenato al 2,43 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) di Taiwan è cresciuto del 2,43 per cento annuo nel 2022, segnando la maggiore decelerazione dal 2016 e deludendo le aspettative di crescita del 3,06 per cento formulate dagli analisti. Lo indicano le stime pubblicate ieri della Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dgbas), che tengono conto dell’indebolimento della domanda globale nel quarto trimestre e della circolazione del Covid-19. Da ottobre a dicembre, la direzione stima una riduzione della crescita economica dello 0,86 per cento su base annua, che segna la prima contrazione dal primo trimestre del 2016. In quell’anno, l’economia taiwanese crebbe complessivamente del 2,17 per cento, mancando una previsione di crescita del 3,06 per cento. (Cip)