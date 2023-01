Ucraina: Macron, guerra causata dalla crisi della concezione imperialista russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La causa scatenante della guerra in Ucraina è un fenomeno guidato principalmente dalla crisi del modello russo e della Russia come potenza che è alla ricerca di sé stessa e di un destino. Lo ha affermato il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in un'intervista al quotidiano "El Pais", spiegando che la capacità di "metabolizzare" il periodo successivo al 1991 è stata "molto difficile". Per il capo dell'Eliseo, il futuro della Russia è "imperialista e consiste nel condurre una guerra coloniale contro le potenze vicine su cui credono di avere diritti". Secondo Macron parte della crisi che la nostra Europa sta vivendo e le divisioni su alcune questioni derivi dal fatto che collettivamente non abbia "digerito appieno" il periodo successivo alla guerra fredda e alla caduta del muro di Berlino. "Si decise di allargare l'Europa e si pensò che i problemi fossero stati risolti. E fondamentalmente, credo che in molte società europee ci sia un ritorno della storia, perché molte società che hanno vissuto per decenni sotto il giogo sovietico con tutto ciò che questo comporta in termini di trasformazioni culturali, giogo politico, rapporti diversi con le libertà", ha evidenziato il capo dello Stato francese. "Le nostre democrazie stanno soffrendo una crisi di modello che non è solo legata all'Europa, perché tutte le nostre democrazie stanno vivendo una sorta di stanchezza, una perdita di riferimenti collettivi. Una crisi che riguarda anche il sistema finanziario capitalista", ha spiegato Macron. (Frp)