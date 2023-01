Marocco: organizzazione per i diritti umani mette in guardia contro l'estradizione di un dissidente saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione euro-saudita per i diritti umani ha messo in guardia contro la consegna da parte del Marocco del dissidente saudita Hassan Mohamed al Rabie alle autorità di Riad. L'organizzazione ha affermato in un comunicato che le forze di sicurezza in Marocco hanno arrestato il cittadino saudita Al Rabie (nato nel 1996) all'aeroporto di Marrakech, mentre cercava di recarsi in Turchia. L'Ong ha reso noto che al dissidente è stato impedito di comunicare con la sua famiglia. Tuttavia, un'altra persona che era con lui ha preso contatti con i familiari, informandoli che il Marocco intende estradarlo in Arabia Saudita entro 48 ore e che è ricercato dall'Interpol. L'organizzazione ha spiegato che Rabie ha lasciato l'Arabia Saudita un anno e due mesi fa regolarmente, e non era ricercato dalla sicurezza. L’uomo ha viaggiato tra Indonesia, Oman e diversi altri Paesi, prima di arrivare in Marocco, dove è rimasto per circa 5 mesi.(Res)