Uganda: presidente Museveni contro le campagne omosessuali, sono delle "sciocchezze"

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha messo in guardia contro le campagne a sostegno dei diritti degli omosessuali nel Paese. Intervenendo durante una cerimonia di laurea presso il Collegio di difesa nazionale, il capo dello Stato ha definito i diritti dei gay delle "sciocchezze" e ha aggiunto di essere contento di aver partecipato a un recente incontro negli Stati Uniti in cui non sono state sollevate questioni relative ai diritti dei gay. "Eravamo a Washington e questa volta gli americani hanno organizzato bene l'incontro perché non hanno sollevato questi problemi. Si sono concentrati sugli affari che andavano bene. Non hanno sollevato questioni sull'omosessualità. Ma se avessero portato quelli avremmo avuto problemi", ha affermato Museveni. Gli atti omosessuali sono illegali in Uganda.(Res)