Kenya: "Time", società OpenAI sottopagava lavoratori kenioti per rendere chatbot meno "tossico"

- La società di ricerca sull'intelligenza artificiale OpenAI, fondata dal miliardario Elon Musk, ha pagato ai lavoratori kenioti meno di 2 dollari l'ora per rendere il suo chatbot ChatGPT meno "tossico". È quanto emerge da un'inchiesta della rivista statunitense "Time", secondo cui i lavoratori avevano il compito di aiutare a costruire un sistema di filtri che rendesse ChatGPT adatto all'uso quotidiano e sono stati costretti a leggere dettagli grafici come abusi sessuali su minori, bestialità, omicidio, suicidio, tortura, autolesionismo e incesto. Le loro condizioni di lavoro e la loro retribuzione sono considerate sfruttamento anche se il loro lavoro contribuisce a industrie da miliardi di dollari. Il partner di outsourcing di OpenAI in Kenya è Sama, una società con sede a San Francisco che annovera tra i propri clienti Google, Microsoft, Salesforce e Yahoo. Secondo quanto denuncia l'inchiesta, i lavoratori kenioti impiegati da Sama per conto di OpenAI venivano pagati con uno stipendio da portare compreso tra 1,32 e 2 l'ora a seconda dell'anzianità e delle prestazioni. Sama ha annullato tutto il suo lavoro per OpenAI nel febbraio 2022. ChatGPT è un prototipo di chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning sviluppato da OpenAI specializzato nella conversazione con un utente umano.(Was)