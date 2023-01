Taiwan: ministro Esteri Wu, rischio d’invasione cinese “più probabile” nel 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha definito “più probabile” il rischio d’invasione cinese nel 2027, quando Xi Jinping inaugurerà il quarto mandato da presidente. “Il 2027 è un anno in cui dovremo tenere gli occhi aperti”, ha dichiarato in un’intervista all’emittente “Sky News”, aggiungendo che il capo di Stato cinese potrebbe decidere di ricorrere alla forza per creare deliberatamente una crisi e distogliere l’attenzione dalle problematiche interne. "Se guardiamo alla situazione della Cina nel momento presente (notiamo) che l'economia sta sprofondando. La popolazione non è contenta, il settore immobiliare sembra liquefarsi. Se Xi Jinping non riesce a cambiare la situazione interna della Cina, potrebbe voler ricorrere all'uso della forza o creare una crisi esterna per distogliere l'attenzione (dalle problematiche interne) o mostrare ai cinesi che ha raggiunto un risultato”, ha detto Wu. “Temiamo che Taiwan possa diventare il suo capro espiatorio”, ha aggiunto il ministro. (Cip)