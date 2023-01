Bielorussia: Lukashenko, "falliti i tentativi occidentali di soffocare" Mosca e Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati della cooperazione commerciale di Russia e Bielorussia nel 2022 indicano che i "tentativi occidentali di soffocarle sono falliti". Ad affermarlo è stato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko. "I tentativi di soffocarci, sia la Russia che la Bielorussia, sono falliti. Abbiamo determinato le direzioni in cui dobbiamo muoverci per mantenere la nostra sovranità in tutti i modi", ha detto Lukashenko nel corso di un incontro con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in visita ufficiale a Minsk. Il leader bielorusso ha osservato di essere "ben informato" sui risultati dell'anno in termini di sviluppo economico in Russia, sottolineando che la Bielorussia ha "approssimativamente gli stessi risultati". Infine, Lukashenko ha espresso soddisfazione per i risultati della cooperazione commerciale ed economica tra i due Paesi del 2022, nonostante le sanzioni. (Rum)