Libano: Onu, 2 milioni di persone vittime di insicurezza alimentare

- Circa due milioni di persone in Libano, tra cui 1,29 milioni di residenti libanesi e 700.000 rifugiati siriani, sono attualmente vittime di insicurezza alimentare. Lo hanno affermato in una dichiarazione congiunta l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), il Programma alimentare mondiale (Pam) e il ministero dell'Agricoltura libanese sulla base di una prima analisi sull'insicurezza alimentare acuta in Libano, in cui emerge che la situazione nel Paese è destinata a peggiorare nei prossimi mesi. In particolare, si stima che la situazione peggiori tra gennaio e aprile 2023, con 2,26 milioni di persone - 1,46 milioni di residenti libanesi e circa 800.000 rifugiati - che dovrebbero trovarsi nella fase di "crisi" o in una ancora peggiore e che, pertanto, necessitano di assistenza urgente. La situazione a livello di sicurezza alimentare, si precisa nella dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, è il risultato di una profonda crisi economica che dura da tre anni. La svalutazione della moneta locale, la revoca dei sussidi e l'aumento del costo della vita impediscono alle famiglie di accedere ogni giorno a cibo sufficiente e ad altri bisogni di base. "Sempre più persone, ora più che mai, dipendono dall'assistenza", afferma Abdallah Alwardat, rappresentante del Pam e direttore dell’ufficio in Libano. "Questi risultati sono profondamente preoccupanti e riflettono la terribile situazione che molte persone in Libano stanno attualmente affrontando", ha aggiunto. (segue) (Lib)