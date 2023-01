Libano: Onu, 2 milioni di persone vittime di insicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è in preda a una crisi economica descritta dalla Banca mondiale come una delle peggiori della storia moderna e deve ancora attuare le riforme strutturali e finanziarie necessarie per sbloccare 3 miliardi di dollari di assistenza dal Fondo monetario internazionale (Fmi). A ciò si aggiungono lo stallo presidenziale e governativo, oltre a un peggioramento delle condizioni socio-economiche che in futuro potrebbe sfociare in tensioni armate coinvolgendo i movimenti estremisti di matrice religiosa. I politici libanesi sono bloccati sulla formazione di un nuovo esecutivo a nove mesi dalle elezioni parlamentari, avvenute il 15 maggio 2022. Inoltre, dopo diverse sessioni parlamentari, i deputati non sono riusciti a eleggere il successore dell’ex presidente Michel Aoun, il cui mandato si è concluso il 31 ottobre 2022. Nonostante la mancanza di dati ufficiali sulla povertà – che il governo non raccoglie sistematicamente, in parte a causa dell’assenza di un censimento dal 1932 – le stime suggeriscono che la povertà multidimensionale è quasi raddoppiata tra il 2019 e il 2021, colpendo l’82 per cento della popolazione nel 2021. Nel frattempo, il valore della lira libanese ha subito un crollo del 90 per cento sul mercato nero e il debito pubblico ha superato i 100 miliardi di dollari già nel 2021, pari al 212 per cento del Pil. A luglio 2022 questo ha raggiunto i 101,6 miliardi di dollari. (Lib)