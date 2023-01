Indonesia: governo pianifica introduzione di un prezzo di riferimento per l'olio di palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia pianifica l'introduzione di un prezzo di riferimento dell'olio di palma entro il mese di giugno. Lo ha annunciato oggi il ministro del Commercio indonesiano, Zulkifli Hasan. "Se possibile, prima di giugno avremo il prezzo di riferimento per l'olio di palma, e non dovremo più affidarci al benchmark di Kuala Lumpur. Produciamo più olio di palma di loro, perché dovremmo seguire la Malesia?", ha dichiarato il ministro. Ad oggi la maggior parte delle esportazioni di olio di palma dell'Indonesia avviene tramite transazioni dirette tra venditori e acquirenti, e le aste effettuate dall'azienda commerciale di Stato Kpb Nusantara offrono solo olio di palma fisico, e non contratti future. Attualmente l'Indonesia opera due borse merci, la Indonesia Commodity and Derivatives Exchange e la Jakarta Futures Exchange. (Fim)