Iran-Ue: ministro Esteri Amirabdollahian sente Borrell, comportamento europeo “sbagliato”

- Il comportamento dell’Unione europea in merito all’eventuale inserimento del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) nell'elenco dei terroristi è “mal concepito e sbagliato” e il risultato di un approccio “emotivo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, in una conversazione telefonica tenuta con l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. “Sfortunatamente, oggi abbiamo assistito all'emissione di una bozza di risoluzione emotiva, tagliente e poco professionale da parte del Parlamento europeo che contraddice la razionalità e la civiltà", ha aggiunto il capo della diplomazia iraniana citato dall’agenzia di stampa “Irna”. Il riferimento va all’emendamento, approvato, ieri, con 598 voti a favore, 9 contrari e 31 astenuti, in cui si legge che il Parlamento "condanna la brutale repressione da parte dell'Iran, compreso il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc), riguardo alle manifestazioni dopo la morte di Mahsa Amini, a seguito del suo arresto violento, degli abusi e dei maltrattamenti da parte della polizia morale dell'Iran e invita l'Unione e i suoi Stati membri a includere l'Irgc nell'elenco dei terroristi stilato dall'Ue sulla base delle sue attività terroristiche, della repressione nei confronti dei manifestanti e della fornitura di droni alla Russia". (segue) (Res)