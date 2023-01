Iran-Ue: ministro Esteri Amirabdollahian sente Borrell, comportamento europeo “sbagliato” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo detto molte volte che il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche è un'istituzione ufficiale e sovrana che svolge un ruolo importante e vitale nel garantire la sicurezza nazionale e regionale dell'Iran, in particolare nella lotta al terrorismo”, ha risposto Amirabdollahian, aggiungendo: “Il comportamento del Parlamento europeo nell'accusare di terrorismo questa istituzione produttrice di sicurezza è una sorta di sparatoria contro l’Europa stessa”. Il ministro iraniano ha quindi esortato il Parlamento a "concentrarsi sulla via della diplomazia, dell'interazione costruttiva e della razionalità". "È necessario rispettare la sicurezza reciproca nel mondo della diplomazia, e, invece di adottare il linguaggio delle minacce e azioni ostili, l'aumento della fiducia reciproca deve essere all'ordine del giorno. In ogni caso, la risposta e la reazione saranno reciproche", ha concluso. Secondo quando riferito da "Irna", Borrell, da parte sua, ha affermato che "sebbene il Parlamento europeo sia un'istituzione indipendente, la decisione manca di capacità esecutiva e riflette le preoccupazioni dell'Europa". Nel corso dei colloqui, le parti, riferisce "Irna", si sono anche scambiate opinioni sulla crisi in Ucraina, sull'accordo sul nucleare iraniano e sulle consultazioni di Teheran con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. (Res)