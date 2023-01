© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è in viaggio per Kiev. E' lo stesso Michel a renderlo noto in un tweet. "Gli ucraini stanno combattendo per la loro terra, per il futuro dei loro figli. Ma stanno anche combattendo per i nostri comuni valori europei di pace e prosperità", ha detto Michel, ribadendo che i cittadini ucraini "hanno bisogno e meritano il nostro sostegno". (Beb)