Germania: Hofreiter (Verdi) critica Scholz per esitazione su forniture armi a Ucraina

- Il presidente della commissione Affari europei del Bundestag, il deputato dei Verdi Anton Hofreiter, ha criticato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, accusandolo di esitazione nelle forniture di armi all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Durante un intervento all'emittente televisiva “Zdf”, Hofreiter ha evidenziato come “la strategia di rinvio” della Germania in materia di consegne di armamenti all'ex repubblica sovietica comporta che “il governo russo presume di poter ancora vincere la guerra”. Per tale motivo, ha aggiunto l'esponente degli ecologisti, al momento i negoziati di pace non hanno “alcuna possibilità”. Hofreiter ha aggiunto che, dopo l'annuncio di Scholz del fondo speciale da 100 miliardi di euro per le Forze armate tedesche (Bundeswehr), “di fatto non è successo nulla per sei mesi”. Per questo, ha sottolineato il presidente della commissione Affari europei del Bundestag, la Germania è “sempre” in ritardo sugli sviluppi. Secondo Hofreiter, “per il Paese più grande o economicamente più forte all'interno dell'Unione europea, nascondersi dietro gli altri non è una strategia”. Intanto, il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” ha rivelato che Scholz ha promesso al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di fornire all'Ucraina i carri armati Leopard se gli Usa invieranno gli Abrams all'ex repubblica sovietica. Per Hofreiter, questa condizione è “estremamente difficile, perché ci nascondiamo dietro gli americani troppo spesso, o Scholz si nasconde dietro di loro troppo spesso ed è incredibilmente fastidioso per gli americani”. (Geb)