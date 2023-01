Thailandia-Italia: ambasciatore Dionisi incontra premier Prayuth Chan-ocha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Thailandia, Paolo Dionisi, ha incontrato oggi il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha. Lo ha riferito l'ambasciata d'Italia a Bangkok tramite un messaggio sul suo profilo Twitter. Durante l'incontro, Prayuth ha discusso con Dionisi il rilancio dei rapporti bilaterali in tutti i settori, e ha invitato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a recarsi in visita in Thailandia. (Fim)