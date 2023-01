Edilizia: Pichetto, no ai diktat dell'Europa su efficientamento energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in una intervista al "Sole 24 Ore" scrive che "in merito al dibattito che si è sviluppato intorno al tema sulla proposta della direttiva Ue riguardante la prestazione energetica degli edifici" tiene a precisare che "sarà il governo italiano e nessun altro a decidere tempi e modi per rendere sostenibile il patrimonio immobiliare del nostro Paese. Su questo tema il governo non ha accettato alcun testo penalizzante per l'Italia". "Al contrario. - continua - il nostro Paese ha vinto una battaglia a Bruxelles, facendo passare una soluzione di mediazione sugli standard minimi di prestazione che alcuni Paesi volevano più stringenti. L'alternativa sarebbe stata rimanere sull'Aventino e subire decisioni altrui che ci avrebbero solo danneggiato". Il ministro rileva che "ciò che questo governo ha accettato, a valle di una vittoria diplomatica, è stato infatti solo 'l'orientamento generale della direttiva', che punta a ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Sarà poi il nostro piano nazionale di ristrutturazione a prevedere una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale in vista dell'obiettivo della neutralità climatica nel 2050 che l'Italia ha siglato e che il Presidente Meloni ha ribadito in più occasioni". (segue) (Res)