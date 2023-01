Edilizia: Pichetto, no ai diktat dell'Europa su efficientamento energetico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Realisticamente - aggiunge - i negoziati inter-istituzionali potrebbero protrarsi per tutto il 2023 e l'Italia ha le idee ben chiare sulle nostre esigenze e su come farle valere in sede europea. Il Governo ha il dovere di tutelare gli interessi del Paese e il valore del nostro patrimonio immobiliare di oggi e di domani". Secondo il ministro "non possiamo perdere l'occasione di rafforzare con le nostre imprese quel ruolo di leadership nel campo delle ristrutturazioni e adeguamenti ambientali degli immobili che nasce dalle caratteristiche delle nostre città e dei nostri centri storici". "Nel mercato immobiliare globale - conclude Pichetto - siamo un'eccellenza e dovremo continuare ad esserlo, operando con gradualità, intelligenza, cura della bellezza e quel talento italiano che nessuna direttiva potrà mai mettere in discussione". (Res)