Ucraina: incontro ministri Difesa britannico, polacco e dei Paesi baltici per discutere invio carri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa britannico e polacco incontreranno oggi i loro omologhi degli Stati baltici in Estonia, in una riunione che precede quella prevista domani a Ramstein, in Germania, dove presso la base della Nato si riuniranno gli altri alleati della Nato per discutere del sostegno all'Ucraina. L'obiettivo di questa riunione preliminare è esercitare ulteriore pressione sulla Germania affinché proceda con l'invio di carri armati Leopard 2 all'Ucraina. (Rel)