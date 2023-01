Messina Denaro: Schifani, non esistono latitanti a vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il messaggio che passa è che non esistono latitanti a vita", dice a "Repubblica" Renato Schifani, governatore di una regione che ha conosciuto presidenti mafiosi e antimafiosi ammazzati, che è stata teatro di una politica spesso collusa con il malaffare. E che oggi, all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro, punta il dito su una Cosa nostra diversa dal passato. Secondo il governatore, l'arresto dell'ultimo superlatitante ci dice che che "non ci sono più le primule rosse. Il messaggio che passa è che non esistono latitanti a vita. I cittadini riacquistano ancora più fiducia nei confronti dello Stato". A questo successo si è giunti "con un'operazione di intelligence vecchia maniera: non solo intercettazioni ma anche ragionamenti e valutazioni investigative. Un patrimonio, quest'ultimo, che rimane imprescindibile nel contrasto alla mafia". Sembra ridimensionare il peso delle intercettazioni, che i procuratori Melillo e De Lucia hanno invece riaffermato con forza, anche alla luce delle modifiche previste nella riforma della giustizia firmata da Nordio: "Le intercettazioni contro la mafia e la criminalità organizzata rimangono irrinunciabili. Nella riforma della giustizia non vengono messe in discussione. Altro aspetto sono le intercettazioni su reati diversi, spesso divulgate arrecando danno alle indagini o all'immagine di persone estranee alle inchieste e schiaffate in prima pagina. Il tema è differenziare l'uso delle intercettazioni in base alle finalità". (segue) (Res)