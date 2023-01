Messina Denaro: Schifani, non esistono latitanti a vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto a Messina Denaro, "De Lucia l'ha definito l'ultimo stragista: oggi la mafia è mutata, si è trasformata in una organizzazione meno violenta e più pelosa, si infiltra nei flussi finanziari nella pubblica amministrazione. Fa business, guarda agli affari, attraverso tecnologia e professionalità, più che al riciclaggio e al traffico di droga". Il governatore rileva infine come "assicurare che qualsiasi sistema di pubblica amministrazione sia impermeabile alla mafia sarebbe un gesto di ipocrisia. Per quanto mi riguarda, un paio di mesi fa ho fatto un atto di indirizzo in cui ho sollecitato la velocizzazione della rotazione dei funzionari per evitare pericolo di incrostazioni. Non ho trovato grandi resistenze, anche i sindacati si sono resi conto della bontà della norma". Il suo partito, Forza Italia, è stato più volte coinvolto in inchieste di mafia: "FI ha combattuto la mafia con misure legislative. E ricordo che nel 2002, da capogruppo al Senato, firmai la proposta di stabilizzazione del carcere duro e nel 2008, quando ero presidente di Palazzo Madama, promossi l'inasprimento dei sequestri per equivalente contro i patrimoni mafiosi". Eppure ci sono condannati per mafia, come Cuffaro e Dell'Utri, che hanno appoggiato candidati di centrodestra sia alle Comunali che alle Regionali in Sicilia: "Se ci sono condannati che hanno espiato la loro pena, peraltro ancora interdetti dalla possibilità di essere candidati, nulla può impedire loro di fare politica. Poi, se si dovesse scoprire che questi soggetti continuano tutt'oggi a delinquere, sarebbe cosa diversa. Ma non mi sembra che né Cuffaro né Dell'Utri rientrino in questa categoria", ha concluso Schifani. (Res)