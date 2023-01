Francia: giornata di proteste e manifestazioni contro la riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata di proteste oggi in Francia contro il progetto di riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron. I settori più colpiti dagli scioperi indetti oggi dalle principali sigle sindacali son quelli dei trasporti, dell'istruzione, e delle forniture energetiche. La Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, ha annunciato un traffico "con gravi disservizi" con una media di un treno ad alta velocità su cinque in funzione. Il sindacato Snuipp-Fsu prevede tra gli insegnanti delle scuole elementari un tasso di adesione del 70 per cento e molte scuole rimarranno chiuse. La Direzione generale dell'aviazione civile ha chiesto alle alle compagnie aeree di annullare preventivamente un volo su cinque all'aeroporto di Orly, situato nei pressi di Parigi. Rte, società che gestisce la distribuzione di elettricità in Francia ha fatto sapere che alcuni agenti del gruppo Edf hanno già provocato un calo della produzione energetica.(Frp)