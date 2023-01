Ucraina: Zelensky critica la Germania su esitazioni forniture carri armati, "non è strategia giusta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l'esitazione della Germania a consentire le forniture di carri armati pesanti al suo Paese, affermando che questa non è la "strategia giusta". "Ci sono momenti in cui non dovremmo esitare o confrontarci. Quando qualcuno dice ‘non consegnerò carri armati se qualcun altro fa’”, ha detto Zelensky intervenuto in videoconferenza durante un evento mattutino al Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. Zelensky cita così alcune indiscrezioni pubblicate sulla stampa secondo cui Berlino consegnerà carri armati Leopard 2 all’Ucraina solo se gli Stati Uniti consegneranno, a loro volta, dei carri armati Abrams. (Kiu)