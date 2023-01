Russia: Gazprom, forniture gas all'Europa attraverso Ucraina in calo del 23 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di gas russo all'Europa attraverso il territorio ucraino sono diminuite del 23 per cento nelle ultime 24 ore. Lo ha affermato in una nota il gruppo energetico russo Gazprom. "Gazprom fornisce gas russo per il transito attraverso il gasdotto ucraino Sudzha nella quantità confermata dalla parte ucraina di 25,1 milioni di metri cubi, a partire dal 19 gennaio", si legge nel comunicato. Gazprom ha specificato che le esportazioni confermate di ieri sono ammontate a 32,6 milioni di metri cubi. (Rum)