Italia-Usa: consigliere diplomatico di Meloni a Washington, incontro con consigliere del dipartimento di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Talò, consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il consigliere del dipartimento di Stato, Derek Chollet, nel quadro della sua visita a Washington. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Talò ha affermato che “la conversazione avuta oggi ha confermato la grande amicizia che lega i nostri Paesi: insieme siamo più forti”. In un messaggio precedente, Chollet ha affermato di aver discusso con Talò gli ultimi sviluppi nei Balcani occidentali e nel Mediterraneo. (Was)