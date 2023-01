Nuova Zelanda: premier si dimette, partito nominerà domenica nuovo leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato le sue dimissioni in vista delle elezioni politiche che si terranno nel Paese il prossimo ottobre. Lo ha annunciato lei stessa in una breve nota, affermando di aver dedicato “tutta me stessa a questo incarico, che tuttavia porta via molte energie: si tratta di un lavoro che può e deve essere portato avanti solo nel pieno delle proprie forze, per essere in grado di affrontare le situazioni inaspettate a cui spesso ci si trova di fronte”. Il Partito laburista ha annunciato che eleggerà un nuovo leader domenica prossima (Was)