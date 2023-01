Giappone: disavanzo commerciale record di 155 miliardi di dollari nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle aziende giapponesi produttrici di alimenti e articoli per la casa hanno già pianificato nuovi rincari dei prezzi nel corso del 2023. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dal quotidiano "Nikkei" il mese scorso, che ha coinvolto 46 aziende di punta dei due settori. Almeno 27 - circa il 59 per cento - ha riferito che intende rivedere al rialzo i prezzi di vendita dei suoi prodotti o ridurre i quantitativi a parità di prezzo, per far fronte ai maggiori oneri di produzione. Altre 18 aziende hanno riferito di non aver ancora assunto una decisione definitiva, o hanno rifiutato di rispondere. Una sola azienda ha escluso rincari nei prossimi mesi. Il 59 per cento delle aziende consultate prevede inoltre per il 2023 un ulteriore aumento dei materiali o delle materie prime. (segue) (Git)