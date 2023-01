Filippine: Marcos, Mar Cinese Meridionale "mi tiene sveglio notte e giorno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale sono in cima alle preoccupazioni del presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr. Lo ha dichiarato il presidente in persona ieri, durante il suo intervento all'incontro annuale del Forum di Davos, in Svizzera. Le tensioni marittime tra Manila e la Cina "ti tengono sveglio di notte, di giorno, la maggior parte del tempo", ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo però che non può esistere soluzione militare alla disputa tra i due Paesi. Marcos ha definito la situazione del Mar Cinese Meridionale come "molto dinamica, costantemente in divenire". Come capo dello Stato, è necessario "essere sempre consapevole della situazione contingente, così da saper rispondere in maniera appropriata", ha aggiunto il capo dello Stato, secondo cui le Filippine sono "in primissima linea" nel confronto con la Cina e la sua ascesa economica e militare. Contrariamente alle principali potenze regionali, però, le Filippine non sono in grado di sostenere una corsa agli armamenti: "Non ci troviamo in una situazione economica tale da sostenere l'accumulo (di armi) intrapreso da americani e cinesi", ha affermato Marcos, secondo cui "le soluzioni non saranno militari, e se lo fossero non sarebbero soluzioni". (segue) (Fim)