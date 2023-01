Filippine: Marcos, Mar Cinese Meridionale "mi tiene sveglio notte e giorno" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina considera la relazione con le Filippine "prioritaria" nella sua diplomazia regionale ed è disposta a gestire adeguatamente le controversie marittime attraverso consultazioni "amichevoli". Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di un colloquio tenuto il 4 gennaio a Pechino con l'omologo filippino, Ferdinand Marcos Jr. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa statale "China News Service", le parti hanno assistito alla firma di diversi documenti di cooperazione, incentrati sulla Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative), agricoltura, finanza, pesca ed e-commerce, tra gli altri. Xi ha accolto con favore la visita di Marcos in Cina, dicendosi pronto a mantenere una regolare comunicazione strategica, a pianificare il futuro sviluppo dei legami e a contribuire positivamente alla pace e alla stabilità regionali. Cina e Filippine hanno un "enorme potenziale di cooperazione" e dovrebbero allineare le rispettive strategie di sviluppo promuovendo al contempo l'integrazione dei rispettivi processi di modernizzazione, ha aggiunto. (segue) (Fim)