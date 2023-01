Usa: il deputato Greg Steube ferito in un incidente nella sua abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano statunitense Greg Steube, rappresentante della Florida, ha riportato "diverse ferite" in un incidente verificatosi nella sua proprietà ieri sera. Lo ha reso noto l'ufficio del deputato, secondo cui "ulteriori informazioni verranno fornite quando possibile". Secondo le indiscrezioni riportate dalla piattaforma d'informazione online "Florida Politics", il deputato è caduto da un'altezza di circa 7,5 metri mentre era personalmente impegnato in lavori di manutenzione sul tetto della sua abitazione. Steube rappresenta il 17mo distretto congressuale della Florida dal 2019, ed è stato recentemente selezionato come membro della commissione "Ways and means" della Camera. (Was)