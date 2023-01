Ucraina: attacco contro civili a Dnipro, ministero Esteri del Canda convoca ambasciatore russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Canada ha convocato l'ambasciatore russo a Ottawa, Oleg Stepanov, per protestare contro l'attacco missilistico che lo scorso fine settimana ha colpito un palazzo residenziale a Dnipro, in Ucraina, causando 45 vittime civili. "Non accettiamo l'assoluta brutalità dei recenti attacchi della Russia contro civili", ha affermato la ministra degli Esteri canadese, Melanie Joly, nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che Ottawa ritiene la Russia responsabile di ogni vittima civile del conflitto in Ucraina. "Ci assicureremo che quanti sono responsabili delle orribili scene in (...) Ucraina rispondano dei loro crimini", ha dichiarato la ministra. La Russia ha negato la responsabilità dell'attacco a Dnipro, sostenendo di non bersagliare coi suoi missili obiettivi civili: secondo il rappresentante del Cremlino, Dmitri Peskov, a colpire il palazzo a Dnipro sarebbe stato un missile antiaereo lanciato dalle forze ucraine per intercettare un missile da crociera russo. Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha definito l'attacco a Dnipro "spregevole, ripugnante e del tutto inaccettabile". La scorsa settimana il premier ha annunciato che il Canada acquisterà per l'Ucraina sistemi di difesa missilistica antiaerea per 300 milioni di dollari. (Was)