Imprese: exchange criptovalute Coinvase interromperà operazioni in Giappone

- L'exchange di criptovalute Coinbase Global ha annunciato l'interruzione delle sue operazioni in Giappone a causa della volatilità del mercato. L'annuncio segue di pochi giorni la decisione della società licenziare parte dei dipendenti in risposta al calo della domanda di valute digitali. Poche settimane fa ha annunciato la chiusura delle operazioni in Giappone anche un altro noto exchange di criptovalute, Kraken. (Git)