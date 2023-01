Kosovo: consigliere del Dipartimento Usa Chollet in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Dipartimento di Stato Usa, Derek Chollet, effettua una visita oggi in Kosovo, dove incontrerà la presidente Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti. Secondo una nota del Dipartimento di Stato, Chollet incontrerà anche gli altri leader politici e i rappresentanti della società civile per discutere degli sforzi degli Stati Uniti in direzione dell'integrazione euro-atlantica del Kosovo, anche attraverso il dialogo facilitato dall'Ue. Nella giornata di domani Chollet si recherà in Serbia, dove discuterà di sicurezza energetica, integrazione economica regionale e del percorso europeo di Belgrado.(Alt)