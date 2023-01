Serbia: database Numbeo, Belgrado città più costosa dei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Belgrado è la città più costosa in cui vivere nella regione dei Balcani occidentali. Lo riferisce la piattaforma mediatica con sede a Bruxelles "Euractiv", la quale aggiunge che il costo della vita nella capitale serba "è in una percentuale del 42,5 per cento rispetto al costo della vita a New York", secondo la ricerca in materia realizzata dal database "Numbeo". Nella regione, dopo Belgrado, si trovano Budva in Montenegro e Tirana in Albania. Sebbene Tirana sia considerata economica per vivere dal punto di vista di altri cittadini europei, è però costosa per la popolazione locale e per i suoi livelli di reddito, secondo la ricerca. Sempre per quanto riguarda i Balcani occidentali, uno dei posti più economici in cui vivere in Europa è la città di Pristina in Kosovo, seguita da Nis (Serbia), Craiova (Romania) e Tuzla (Bosnia Erzegovina). (segue) (Seb)