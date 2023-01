Kosovo: Kurti, Ue è più grande processo di pace del pianeta e voglio contribuire ad essa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è il più importante processo di pace e prosperità dell'intero pianeta dalla Seconda guerra mondiale e vogliamo contribuire ad essa, ma abbiamo bisogno di aiuto. Lo ha detto il premier kosovaro Albin Kurti in un'intervista al quotidiano "El Pais", ricordando che il percorso verso l'adesione non dipende dalla Serbia ma "più che altro dal lavoro che svolgiamo a casa". Kurti ha sottolineato la necessità di trovare un'intesa il prima possibile perché la mancanza di un patto "aumenta le tensioni" e fa sì che la Russia cerchi di estendere la guerra in Ucraina ad altre aree. Per Kurti la guerra in Ucraina ha avuto un impatto sul Kosovo perché la Serbia si è "allineata" alla Russia e ha formalizzato tale legame con un accordo a settembre. "La guerra infiamma gli elementi più estremi. Serbi e filorussi hanno iniziato a fare graffiti pro-Putin. Ma anche in Kosovo, come reazione, alcuni hanno iniziato a pensare che la Serbia non può essere un Paese europeo", ha spiegato Kurti. (Spm)