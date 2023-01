Bosnia: ministra Esteri, influenza russa e dei Paesi vicini porta alla distruzione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'influenza della Russia "e dei Paesi vicini" sta portando alla distruzione della Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri bosniaca, Bisera Turkovic, dopo l'incontro di oggi a Sarajevo con l'omologa slovena, Tanja Fajon. Lo riporta il sito informativo "Klix". "Sono preoccupata perché siamo di fronte ad annunci che potrebbero esserci turbolenze sia in Kosovo che in Bosnia Erzegovina. Abbiamo avuto diversi tentativi da parte di esperti medici e militari russi di entrare in Bosnia Erzegovina durante il periodo della pandemia. Si è scoperto poi che erano esperti militari", ha detto la ministra di Sarajevo. "Abbiamo annunci che portano alla distruzione di questo Paese", ha continuato Turkovic, secondo cui "alla celebrazione della Giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) c'è stata una parata militare a Sarajevo est, allo stesso tempo una provocazione e un annuncio di ciò che potrebbe accadere. Deve essere stabilita una responsabilità penale per questa iniziativa che proviene dalla Russia e dai Paesi vicini che avevano i propri rappresentanti", ha sottolineato la ministra. "Abbiamo ascoltato gli inni nazionali della Repubblica Srpska e della Serbia nello stesso evento e secondo il leader serbo Dodik la Repubblica Srpska dovrebbe unirsi alla Serbia. E infine l'onorificenza a Putin, che è uno schiaffo per tutto il mondo democratico", ha concluso Turkovic. (Seb)