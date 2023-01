Ucraina: da Blinken condoglianze per morte Monastyrskyy, notizia terribile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha fatto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime morte a seguito dello schianto di un elicottero avvenuto questa mattina a Brovary, nel quale è rimasto ucciso anche il ministro dell’Interno ucraino, Denys Monastyrskyy. In una nota, il capo della diplomazia di Washington ha ribadito il sostegno e la solidarietà degli Usa nei confronti dell’Ucraina e del ministero dell’Interno, che negli anni ha rappresentato “un partner chiave per gli Stati Uniti”. (Was)