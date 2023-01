Usa-Turchia: Blinken e Cavusoglu presiedono meccanismo strategico, focus su difesa, Ucraina e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha presieduto insieme all’omologo Mevlut Cavusoglu la quarta riunione del meccanismo strategico turco-statunitense, nel quadro della visita odierna a Washington del capo della diplomazia di Ankara. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso i principali temi relativi alla cooperazione tra i due Paesi e il futuro della partnership bilaterale nel quadro della Nato. A margine della riunione, la sottosegretaria di Stato Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, ha incontrato il viceministro degli Esteri turco, Sedat Onal. Particolare attenzione è stata dedicata al futuro della cooperazione bilaterale nel campo della difesa, e alla necessità di modernizzare la flotta di caccia F-16 in dotazione alla Turchia. Entrambe le parti hanno poi ribadito il sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina, alla luce della guerra con la Russia, sottolineando la necessità di raggiungere al più presto un accordo che consenta la cessazione delle ostilità. Blinken ha ringraziato la sua controparte per la mediazione turca nel processo che ha portato all’iniziativa per sbloccare le esportazioni di grano dai porti ucraini sul Mar Nero, ribadendo la determinazione di Usa e Turchia a lavorare insieme per la pacificazione del Caucaso meridionale. (segue) (Was)