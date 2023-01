Giappone: nave delle Guardia costiera arenata al largo di Niigata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave da pattugliamento della Guardia costiera del Giappone si è arenata ieri al largo della prefettura di Niigata. Lo ha annunciato la Guardia costiera giapponese, secondo cui l'incidente si è verificato alle 6:30 del mattino di ieri - ora locale - di fronte alle coste di Kashiwazaki, e non ha causato feriti tra i membri dell'equipaggio. La nave arenata è la Echigo, un pattugliatore oceanico lungo 105 metri e dal dislocamento di 3.200 tonnellate. Secondo le informazioni fornite dalla Guardia costiera, l'imbarcazione si era avvicinata alla costa in condizioni di maltempo per verificare il funzionamento dei sistemi di segnalazione di un faro. L'impatto con gli scogli ha causato una falla nello scafo, che però non porrebbe la nave a rischio di affondamento. Solo la scorsa settimana era stato protagonista di un incidente simile un cacciatorpediniere della Forza marittima di autodifesa giapponese. (Git)