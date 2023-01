Usa: primarie repubblicane, sondaggio attribuisce a Trump un forte vantaggio su DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sondaggio pubblicato dalla società demoscopica Morning Consult attribuisce all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump un vantaggio di 17 punti percentuali sul governatore della Florida, Ron DeSantis, in un ipotetico confronto diretto tra i due politici nelle prossime primarie presidenziali del Partito repubblicano. Il sondaggio attribuisce a Trump il sostegno del 48 per cento degli elettori repubblicani, mentre DeSantis raccoglie il 31 per cento delle preferenze. Il sondaggio è in controtendenza rispetto ad altre rilevazioni simili, che dalle elezioni di medio termine dello scorso novembre hanno segnalato un significativo calo dei consensi goduto dall'ex presidente. Trump ha già annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali Usa del 2024, e DeSantis, che lo scorso novembre è stato rieletto governatore della Florida con una larga maggioranza, sembra coltivare la medesima ambizione. Il sondaggio di Morning Consult attribuisce all'ex vicepresidente Mike Pence il terzo posto nella classifica dei potenziali candidati repubblicani alla presidenza Usa, con l'8 per cento dei consensi. (Was)