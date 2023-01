Usa: Comitato supervisione Camera indagherà sui contributi al think tank di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di supervisione e accountability, principale organo investigativo della Camera dei rappresentanti Usa, intende indagare sulle donazioni multimilionarie ottenute dall'Università della Pennsylvania dopo l'istituzione del Penn Biden Center di Washington, il think tank intitolato e affidato alla guida del presidente Usa Joe Biden. Lo ha annunciato il nuovo direttore del Comitato, il deputato repubblicano James Comer. Proprio nell'ufficio di Biden presso la sede del think tank sono stati rinvenuti lo scorso novembre una decina di documenti presidenziali riservati che risalgono all'amministrazione del presidente Barack Obama. Comer ha dichiarato che il Comitato di supervisione intende accertare anzitutto chi abbia fatto visita alla sede del think tank, e far luce poi sulle donazioni per decine di milioni di dollari che il think tank avrebbe ricevuto dalla Cina. "Il Comitato è preoccupato da chi potrebbe aver avuto accesso a quei documenti, date le connessioni finanziarie della famiglia Biden ad attori e aziende stranieri", ha scritto Comer in una lettera, aggiungendo di aver già presentato una richiesta di informazioni ufficiale al Biden Center e all'Università della Pennsylvania. Nel fine settimana Comer ha chiesto anche alla Casa Bianca di fornire una lista dei visitatori all'abitazione privata di Biden nel Delaware, dove nei giorni scorsi sono stati rinvenuti altri documenti presidenziali riservati. La Casa Bianca ha però affermato che una lista del genere non esiste. (segue) (Was)