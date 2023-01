Usa: Comitato supervisione Camera indagherà sui contributi al think tank di Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri la Casa Bianca ha condannato la nomina di alcuni deputati repubblicani ultraconservatori, tra cui Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar, Scott Perry e Lauren Boebert, nel Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti. Un portavoce della presidenza Usa, Ian Sams, ha dichiarato al portale di informazione “Axios” che i Repubblicani “stanno ponendo le basi per una serie di teatrini politici assolutamente distanti dalla realtà, invece di lavorare a livello bipartisan per il bene dei cittadini”. Sams ha ricordato che il presidente del Comitato, il repubblicano James Comer, ha recentemente affermato di voler preservare la credibilità del Comitato, ma “allo stesso tempo ne sta consegnando le chiavi ad alcuni dei deputati più estremisti del Partito repubblicano”. (Was)