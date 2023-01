© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene alla cerimonia di inaugurazione del giardino outdoor dell'asilo nido "La Cometa". Via Telese 64, Roma (ore 9)- La presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, partecipa ai funerali dell'attrice Gina Lollobrigida. Basilica Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti – Piazza del Popolo, Roma (ore 12:30)- Assemblea capitolina (ore 10)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, interviene al convegno "Terra tra le mani - lavoro e formazione per l'indipendenza economica", presentazione dei risultati del progetto di agricoltura sociale Fata per donne vittime di violenza di genere. Palazzo Valentini, via IV Novembre 119, Roma (ore 9)- L'assessora alla Scuola, lavoro, formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'inaugurazione del Giardino del Nido "La Cometa", promossa dal Municipio V, Assessorato alle politiche educative e verde scolastico. Via Telese 64, Roma (ore 9)- La Città Metropolitana di Roma e il Green City Network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile organizzano un convegno sul tema "Passato, presente e futuro: la visione integrata e attuale della città di Antonio Cederna". Interverranno l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, il presidente della fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edo Ronchi, il delegato del sindaco per la riqualificazione dell'area archeologica dei Fori Imperiali, Walter Tocci, il giornalista Gian Antonio Stella, il responsabile servizio per il sistema informativo nazionale ambientale Ispra, Michele Munafò e il curatore con Andrea costa di "Antonio Cederna un giro d'orizzonte", Biblion edizioni 2022, Sauro Turroni. Sala "Mons. Luigi di Liegro" di Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/a, Roma (ore 17) (segue) (Rer)