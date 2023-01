© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, in una nota, dichiara: “La mia solidarietà va a tutta la comunità di Valmontone per la tromba d'aria che si è abbattuta sulla città provocando ingenti danni. La Regione si deve attivare subito per garantire le azioni necessarie per offrire un sostegno economico sia alle famiglie che alle imprese”, conclude Silvestroni. (Com)