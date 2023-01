Ucraina: “Nyt”, discussioni con Usa su possibili attacchi contro installazioni russe in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Stati Uniti e Ucraina stanno discutendo la possibilità di consentire a Kiev di utilizzare gli armamenti forniti da Washington, come i sistemi missilistici Himars, per attaccare le installazioni militari russe in Crimea. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non è “ancora pronto ad approvare l’invio dei sistemi missilistici a lungo raggio necessari per un eventuale attacco ucraino contro le installazioni militari russe sulla penisola”. Secondo le fonti, le autorità Usa stanno mostrando una minore reticenza nei confronti di una simile eventualità. “Se gli ucraini riuscissero a dimostrare di poter mettere a rischio la presenza russa in Crimea, arriverebbero ad un eventuale tavolo dei negoziati con un vantaggio strategico”, ha detto una delle fonti, aggiungendo che il rischio di un possibile ricorso ad armi nucleari da parte di Mosca è andato calando nelle ultime settimane. (Was)