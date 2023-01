Finlandia-Turchia: Haavisto, speriamo di “alleviare le preoccupazioni” di Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia “spera di alleviare le preoccupazioni” della Turchia riguardo alla questione “delle organizzazioni terroristiche”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, precisando che il suo Paese considera il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) un'organizzazione vietata. Le dichiarazioni sono state pronunciate a margine dei lavori del Forum economico mondiale di Davos, in un intervento per l’agenzia turca “Anadolu”. Haavisto ha poi valutato positivamente gli incontri tenuti nell’ambito di un gruppo di lavoro trilaterale, formato la scorsa estate tra Turchia, Finlandia e Svezia, per discutere la questione dell’ingresso nella Nato di Helsinki e Stoccolma. Un terzo incontro, ha aggiunto il capo della diplomazia finlandese, si dovrebbe tenere all'inizio di quest'anno. "Abbiamo sempre mantenuto una comunicazione diretta e positiva", ha osservato Haavisto in riferimento agli incontri avuti finora con l’omologo di Ankara, Mevlut Cavusoglu.(Res)