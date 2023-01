Ucraina: Zelensky, concluse operazioni di soccorso sul luogo dello schianto dell’elicottero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di soccorso a Brovary, nella regione di Kiev, è durata quasi nove ore con centinaia di persone impegnate sul luogo dello schianto dell'elicottero. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, attraverso Telegram. “Centinaia di persone sono state impegnate nello spegnimento dell'incendio, nella ricerca e nel soccorso dei feriti e nelle prime azioni investigative. I nostri soccorritori, agenti di polizia, soldati della Guardia nazionale, medici, psicologi, dipendenti (dei servizi di sicurezza) Sbu”, ha scritto Zelensky precisando che 25 persone sono rimaste ferite, tra cui 11 bambini, mentre le vittime sono 14, tra cui un bambino. “Il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha avviato un'indagine penale su questo terribile evento. Oggi sono state prese tutte le decisioni necessarie riguardanti la dirigenza del ministero degli Affari interni. Abbiamo perso persone che erano professionisti, patrioti e leader affidabili. Il ministro (degli Affari Interni) Denys Monastyrskyi, Evgeny Yenin, i loro colleghi morti nel disastro non sono persone facilmente sostituibili. È davvero una grande perdita per lo Stato. Non appena saranno stabiliti fatti chiari su ciò che ha portato esattamente al disastro, forniremo queste informazioni”, ha concluso Zelensky.(Kiu)