Usa: segretaria all’Energia, proposta repubblicani su riserve strategiche rischia di aumentare prezzi benzina

- La segretaria all’Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm, ha criticato una proposta di legge avanzata dai repubblicani per imporre una serie di condizioni per il ricorso alle riserve strategiche federali di petrolio, affermando che un provvedimento simile rischia di aumentare nuovamente i prezzi della benzina nel Paese. La proposta, che dovrebbe essere votata alla Camera dei rappresentanti nei prossimi giorni, impedirebbe al dipartimento dell’Energia di fare ricorso alle riserve strategiche, fino a che il governo federale non avrà preparato un piano per incrementare la percentuale di terreni federali su cui sarà possibile chiedere permessi per l’estrazione di petrolio e gas. In una lettera ripresa dal portale di informazione “The Hill”, la segretaria ha affermato che la proposta “indebolirebbe in maniera drammatica uno strumento cruciale per la sicurezza energetica del Paese, causando nuove carenze in termini di forniture e rischiando di far aumentare nuovamente il prezzo della benzina”. (Was)